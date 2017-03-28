В 2017 году на Красную горку в столице поженятся более двух тысяч пар
28.03.2017, 08:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Свыше двух тысяч московских пар свяжут себя узами брака на Красную горку в этом году. Это почти в два раза больше, чем в прошлом.
Как сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы, 21 и 22 апреля пожениться планируют 2015 пар.
В прошлом году этот праздник выпал на май. Это месяц, не очень популярный среди молодожёнов. Тогда зарегистрировать свой брак на Красную горку в Москве решили только 1157 пар.
«В этом году 916 пар сыграют свадьбу 21 апреля, 1099 пар поженятся 22 апреля», — рассказали в Управлении ЗАГС.
В пресс-службе отметили, что на Красную горку в Москве также состоится традиционное мероприятие — торжественная церемония государственной регистрации заключения брака молодых москвичей. В этом году она состоится в Московской городской Думе на Страстном бульваре 22 апреля. Пары были выбраны случайным образом из числа тех, кто подал заявления во Дворец бракосочетания № 1.
«Первые государственные семейные документы — свидетельства о заключении брака — молодожёны получат из рук председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова», — подчеркнули в пресс-службе.
Красная горка отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В этом году она выпадает на 23 апреля. Однако по воскресеньям загсы не работают, поэтому москвичи, которые хотят пожениться на Красную горку, выбирают пятницу и субботу перед ней. Считается, что браки, заключённые на Красную горку, будут крепкими и счастливыми. А незамужним и неженатым, если они хотят найти хорошую пару, в этот день не рекомендуется сидеть дома.
Как сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы, 21 и 22 апреля пожениться планируют 2015 пар.
В прошлом году этот праздник выпал на май. Это месяц, не очень популярный среди молодожёнов. Тогда зарегистрировать свой брак на Красную горку в Москве решили только 1157 пар.
«В этом году 916 пар сыграют свадьбу 21 апреля, 1099 пар поженятся 22 апреля», — рассказали в Управлении ЗАГС.
В пресс-службе отметили, что на Красную горку в Москве также состоится традиционное мероприятие — торжественная церемония государственной регистрации заключения брака молодых москвичей. В этом году она состоится в Московской городской Думе на Страстном бульваре 22 апреля. Пары были выбраны случайным образом из числа тех, кто подал заявления во Дворец бракосочетания № 1.
«Первые государственные семейные документы — свидетельства о заключении брака — молодожёны получат из рук председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова», — подчеркнули в пресс-службе.
Красная горка отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В этом году она выпадает на 23 апреля. Однако по воскресеньям загсы не работают, поэтому москвичи, которые хотят пожениться на Красную горку, выбирают пятницу и субботу перед ней. Считается, что браки, заключённые на Красную горку, будут крепкими и счастливыми. А незамужним и неженатым, если они хотят найти хорошую пару, в этот день не рекомендуется сидеть дома.