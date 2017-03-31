ОРЕАНДА-НОВОСТИ Пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу и новый вход со стороны станции метро «Баррикадная» появятся в Московском зоопарке в рамках адресной инвестиционной программы в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства



«В Московском зоопарке появится новый вход со стороны станции метро «Баррикадная». Кроме этого, будет реконструирован пешеходный мост через улицу Большая Грузинская. Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2017-2019 годы департаменту строительства предусмотрены проектно-изыскательские работы и строительство новых объектов на территории Московского зоопарка», - приводятся в сообщении слова главы департамента строительства Москвы Андрея Бочкарёва.



В материале поясняется, что дополнительный вход в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная» планируется открыть в 2019 году. Решение о его строительстве принято в связи с тем, что главный вход на территорию зоопарка, расположенный на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская, ввиду высокой посещаемости, не обеспечивает необходимую пропускную способность.



Реконструкцию пешеходного моста в Московском зоопарке через улицу Большая Грузинская также планируется завершить в 2019 году. С целью увеличения пропускной способности, упорядочения движения посетителей с одной территории зоопарка на другую принято решение о реконструкции существующего пешеходного перехода с учетом максимального сохранения существующих конструкций, добавляется в материале.