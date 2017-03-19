В Алтайском крае в ходе полевых работ обнаружены трёхметровые петроглифы
19.03.2017, 23:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В ходе полевых работ на территории Онгудайского района, направленных на уточнение местонахождений объектов культурного наследия, специалистами Агентства по культурно-историческому наследию Республики Алтай исследованы наскальные рисунки, находящиеся недалеко от населённого пункта Малый Яломан.
В результате работ обследованы петроглифы, изображающие фигуры оленей, людей и, предположительно, тигра. Самое большое наскальное изображение достигает длины около 3-х метров, что на сегодняшний день является самым большим по своему размеру петроглифом, зафиксированным на территории Горного Алтая.
Наскальные рисунки, судя по стилю, предположительно были нанесены две с половиной тысячи лет назад. До настоящего времени наиболее значительными по размерам считались наскальные рисунки, нанесённые красной охрой в Турачакском районе («Турачакские писаницы») и в местности «Комдош Бом» вдоль дороги в населённый пункт Инегень Онгудайского района.
В результате работ обследованы петроглифы, изображающие фигуры оленей, людей и, предположительно, тигра. Самое большое наскальное изображение достигает длины около 3-х метров, что на сегодняшний день является самым большим по своему размеру петроглифом, зафиксированным на территории Горного Алтая.
Наскальные рисунки, судя по стилю, предположительно были нанесены две с половиной тысячи лет назад. До настоящего времени наиболее значительными по размерам считались наскальные рисунки, нанесённые красной охрой в Турачакском районе («Турачакские писаницы») и в местности «Комдош Бом» вдоль дороги в населённый пункт Инегень Онгудайского района.