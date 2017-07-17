ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Алупке на территории дворцово-паркового ансамбля Воронцовского дворца состоялся пятый концерт классической музыки из цикла «Под сенью воронцовского платана». 

Под виртуозным дирижерством стипендиата Правительства Российской Федерации Дениса Карлова прозвучали классические произведения великих композиторов.

В первом отделении были исполнены композиции В.А. Моцарта Аллелуйя из мотетта «Юбиляте» в исполнении Анны Глушко и Ария Фьордилиджи из оперы «Так поступают все» Ирины Бороховской, а также бессмертные произведения П.И. Чайковского «Пиковая дама» в исполнении Виктории Лунякиной и «Снегурочка» в исполнении Арзы Междидовой. Безусловным фаворитом первого отделения стала скрипка юного лауреата двух международных конкурсов Татьяны Фоменковой с Андалузским романсом П. Сарасате.

Также и второе отделение концерта было представлено дуэтами – Анна Глушко и Арзы Междидова с оперой «Лакмэ», Анна Глушко и Виктория Лунякина с дуэтом Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама».

В завершение музыкальной феерии лауреаты в полном составе исполнили Застольную из оперы «Травиата» Дж. Верди.