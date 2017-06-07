ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вечером 10 июня в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» начнётся «Дуэль оперы и мюзикла». Она пройдёт в рамках цикла легендарных ночных классических концертов на траве Classic Open Air Moscow.

Зрителей ждёт грандиозный гала-концерт под открытым небом с участием звёзд российской оперной сцены и лучших отечественных исполнителей в жанре мюзикла.

В программе арии из оперы «Кармен» Жоржа Бизе, арии и дуэты из оперы «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина, знаменитые мелодии из мюзиклов «Кошки» и «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера.

Солист Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко баритон Андрей Батуркин выступит с уникальным сопрано — автором проекта Верой Кононовой. Блистательная солистка театра «Геликон-опера» Лариса Костюк выйдет на сцену с актером мюзиклов Андреем Бириным и Оксаной Костецкой.