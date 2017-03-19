В "Аптекарском огороде" пройдёт концерт в честь международной экологической акции "Час Земли"
19.03.2017, 19:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 25 марта в честь международной экологической акции «Час Земли» в «Аптекарском огороде» состоится концерт «Цветущая классика. Час Земли». Он будет проходить в старинной лаборатории XIX века. Гости услышат арии, романсы и русские народные песни.
Под звуки коллекционного фортепиано лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов Денис Апполонин исполнит «Песню Варяжского гостя» из оперы Николая Римского-Корсакова, а также «Память» Арно Бабаджаняна, романс «Сомнение» Михаила Глинки, «Вечернюю серенаду» Франца Шуберта и другие произведения.
В обычное время посетители не могут попасть в лабораторию — это секретное и хорошо охраняемое место, где воссоздан и бережно сохраняется старинный интерьер. Сейчас здесь проводят важные совещания сотрудников сада, занятия экологической школы и редкие камерные концерты.
Билеты можно приобрести в кассе без предварительного бронирования. По распоряжению директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма ветераны Мещанского района имеют право на бесплатное посещение всех проводимых здесь концертов.
Под звуки коллекционного фортепиано лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов Денис Апполонин исполнит «Песню Варяжского гостя» из оперы Николая Римского-Корсакова, а также «Память» Арно Бабаджаняна, романс «Сомнение» Михаила Глинки, «Вечернюю серенаду» Франца Шуберта и другие произведения.
В обычное время посетители не могут попасть в лабораторию — это секретное и хорошо охраняемое место, где воссоздан и бережно сохраняется старинный интерьер. Сейчас здесь проводят важные совещания сотрудников сада, занятия экологической школы и редкие камерные концерты.
Билеты можно приобрести в кассе без предварительного бронирования. По распоряжению директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма ветераны Мещанского района имеют право на бесплатное посещение всех проводимых здесь концертов.