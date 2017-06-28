ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В «Аптекарском огороде» 1 июля пройдёт классический концерт. Его приурочили к сезону цветения жасмина в Москве.

«Благоухающий в саду жасмин достоин проведения торжественного концерта классической музыки с участием самых талантливых и именитых солистов России. Именно такой музыкальный вечер мы подарим гостям нашего сада в первый день второго летнего месяца», — рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Он добавил, что аромат жасмина усиливается с наступлением сумерек, поэтому ночной концерт на траве Classic Open Air Moscow начнётся в 20:00.

Гости услышат выступление Государственного духового оркестра России и знаменитых артистов Большого и Мариинского театров, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Они исполнят шедевры мировой музыки — произведения Петра Ильича Чайковского, Джоаккино Россини, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло и других композиторов.