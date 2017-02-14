В Арктике будет создан масштабный музей под открытым небом
14.02.2017, 14:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Национальный парк «Русская Арктика» планирует к 2020 году создать музей под открытым небом «Живая история Арктики» на архипелаге Земля Франца-Иосифа, где можно будет увидеть первую советскую полярную станцию, уникальные вездеходы и самолёты.
Нацпарк уже определил объекты, которые войдут в музейный комплекс под названием «Живая история Арктики». Среди них - архитектурный ансамбль первой советской полярной станции, сохранившиеся уникальные единицы автомобильной, вездеходной и авиационной техники, инсталляции, предметы живой природы. Так, экспонатом музея может стать один из немногих сохранившихся в России тракторов С-80, самолёт АНТ-6А, артефакты с места зимовки итальянской экспедиции 1899-1900 гг. герцога Абруццкого на острове Рудольфа и американской 1901-1902 гг. на острове Алджера, экспонаты из немецкой метеорологической станции времён Великой Отечественной войны.
Исключительной историко-культурной ценностью обладает комплекс объектов на острове Гукера. До наших дней там сохранился полный комплекс строений полярной станции Бухта Тихая, основанной в 1929 году на месте зимовки первой русской экспедиции к Северному полюсу Георгия Седова 1913-1914 гг.
Нацпарк уже определил объекты, которые войдут в музейный комплекс под названием «Живая история Арктики». Среди них - архитектурный ансамбль первой советской полярной станции, сохранившиеся уникальные единицы автомобильной, вездеходной и авиационной техники, инсталляции, предметы живой природы. Так, экспонатом музея может стать один из немногих сохранившихся в России тракторов С-80, самолёт АНТ-6А, артефакты с места зимовки итальянской экспедиции 1899-1900 гг. герцога Абруццкого на острове Рудольфа и американской 1901-1902 гг. на острове Алджера, экспонаты из немецкой метеорологической станции времён Великой Отечественной войны.
Исключительной историко-культурной ценностью обладает комплекс объектов на острове Гукера. До наших дней там сохранился полный комплекс строений полярной станции Бухта Тихая, основанной в 1929 году на месте зимовки первой русской экспедиции к Северному полюсу Георгия Седова 1913-1914 гг.