ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках празднования 300-летия Астраханской губернии в Областной научной библиотеке им. Н. К. Крупской состоялась презентация нового интернет-проекта, цель которого – создание биобиблиографического справочника «Авторы, писавшие об Астраханском крае».

Интернет-проект уже сейчас находится в стадии реализации, справочник начал пополняться материалами и призван собрать в одном месте сведения о печатных источниках, содержащих информацию об Астраханском крае и их авторах. Это позволит выявить неизвестную или малоизвестную краеведческую информацию и довести её до самых широких кругов общественности, что послужит хорошим стимулом к научно-исследовательской деятельности. Справочник формируется по трём разделам: краткие биографические сведения об авторе, труды и публикации, литература о жизни и деятельности. Его герои – люди, которых объединяет интерес к малой родине, чьи книги, исследования, дневники, письма посвящены разным периодам истории и сферам жизни Астраханского края.