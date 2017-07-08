В Астрахани проходит первый международный форум-фестиваль "Гастрономические дороги Великого шёлкового пути"
08.07.2017, 16:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Астрахани проходит первый международный форум-фестиваль "Гастрономические дороги Великого шёлкового пути"7 июля в музейно-выставочном комплексе "Цейхгауз" Астраханского кремля состоялась церемония открытия первого международного форума-фестиваля "Гастрономические дороги Великого Шёлкового пути. Путешествие за вкусом, Астрахань 2017".
В пленарном заседании приняли участие представители восьми субъектов Российской Федерации, в том числе органов исполнительной власти, представители турбизнеса из регионов и стран-участниц программы ЮНВТО "Шёлковый путь" – Армении, Греции, Ирана, Испании, Индонезии, Казахстана, Китая, России и Узбекистана, а также рестораторы, отельеры, шеф-повара, производители продуктов питания, представители российских и иностранных СМИ.
Приветствуя участников, губернатор Астраханской области Александр Жилкин отметил: "Мы сохранили и богатейшее историческое наследие, и многовековые культурные традиции предков, и живописные природные ландшафты. В этом и заключается привлекательность астраханской земли для гостей. Об этом мы готовы рассказать и поделиться опытом".
"Убеждён, что международный гастрономический Форум, направленный на развитие и популяризацию национальной кухни как элемента мировой гастрономической культуры, будет полезен и специалистам, и потенциальным потребителям, откроет новые горизонты сотрудничества, привлечёт внимание инвесторов к туристской отрасли", - подчеркнул глава региона.
От Министерства культуры Российской Федерации с приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратилась директор Департамента и региональной политики Ольга Ярилова, которая отметила, что разнообразие гастрономических и культурных традиций являются ключевыми элементами успеха российских дестинаций на Шёлковом пути. "Мы видим серьёзные перспективы развития гастрономического туризма в Российской Федерации, в том числе в рамках реализации потенциала трансграничного туристического маршрута "Великий Шёлковый путь" - сказала она.
О перспективах развития гастрономического туризма в странах Шёлкового пути рассказала Аллы Пересолова, руководитель Программы ЮНВТО "Шёлковый путь".
Леонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра, основное внимание в своём выступлении уделил значимости туристских маршрутов и продуктов Шёлкового пути в России, а также возможностям маркетинга и создания брендов.
Деловая программа форума-фестиваля включает выступления ведущих российских и зарубежных экспертов в сфере гастрономического туризма, круглые столы и деловые встречи по вопросам гастрономической составляющей маршрута "Великого Шёлкового Пути".
Практическим опытом развития гастрономического туризма в своих регионах поделились гости фестиваля – заместитель главы дипломатической миссии при Посольстве Республики Индонезия Lasro Simbolon и заместитель генерального директора Turismo Valencia (Валенсия) Joan Carlos Cambrils.
По итогам заседания состоялось подписание соглашений о взаимодействии в сфере туризма - между Министерством культуры и туризма Астраханской области и Международным эногастрономическим центром, а также об информационном сотрудничестве в сфере туризма - между туристско-информационными центрами (ТИЦ) Астраханской области, Липецкой области и Республикой Калмыкия.
В пленарном заседании приняли участие представители восьми субъектов Российской Федерации, в том числе органов исполнительной власти, представители турбизнеса из регионов и стран-участниц программы ЮНВТО "Шёлковый путь" – Армении, Греции, Ирана, Испании, Индонезии, Казахстана, Китая, России и Узбекистана, а также рестораторы, отельеры, шеф-повара, производители продуктов питания, представители российских и иностранных СМИ.
Приветствуя участников, губернатор Астраханской области Александр Жилкин отметил: "Мы сохранили и богатейшее историческое наследие, и многовековые культурные традиции предков, и живописные природные ландшафты. В этом и заключается привлекательность астраханской земли для гостей. Об этом мы готовы рассказать и поделиться опытом".
"Убеждён, что международный гастрономический Форум, направленный на развитие и популяризацию национальной кухни как элемента мировой гастрономической культуры, будет полезен и специалистам, и потенциальным потребителям, откроет новые горизонты сотрудничества, привлечёт внимание инвесторов к туристской отрасли", - подчеркнул глава региона.
От Министерства культуры Российской Федерации с приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратилась директор Департамента и региональной политики Ольга Ярилова, которая отметила, что разнообразие гастрономических и культурных традиций являются ключевыми элементами успеха российских дестинаций на Шёлковом пути. "Мы видим серьёзные перспективы развития гастрономического туризма в Российской Федерации, в том числе в рамках реализации потенциала трансграничного туристического маршрута "Великий Шёлковый путь" - сказала она.
О перспективах развития гастрономического туризма в странах Шёлкового пути рассказала Аллы Пересолова, руководитель Программы ЮНВТО "Шёлковый путь".
Леонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра, основное внимание в своём выступлении уделил значимости туристских маршрутов и продуктов Шёлкового пути в России, а также возможностям маркетинга и создания брендов.
Деловая программа форума-фестиваля включает выступления ведущих российских и зарубежных экспертов в сфере гастрономического туризма, круглые столы и деловые встречи по вопросам гастрономической составляющей маршрута "Великого Шёлкового Пути".
Практическим опытом развития гастрономического туризма в своих регионах поделились гости фестиваля – заместитель главы дипломатической миссии при Посольстве Республики Индонезия Lasro Simbolon и заместитель генерального директора Turismo Valencia (Валенсия) Joan Carlos Cambrils.
По итогам заседания состоялось подписание соглашений о взаимодействии в сфере туризма - между Министерством культуры и туризма Астраханской области и Международным эногастрономическим центром, а также об информационном сотрудничестве в сфере туризма - между туристско-информационными центрами (ТИЦ) Астраханской области, Липецкой области и Республикой Калмыкия.
Источник: Министерство культуры РФ