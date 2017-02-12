ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Астрахани готовится к открытию выставка «Марк Шагал. «La Bible». В составе экспозиции — 64 произведения, среди которых иллюстрации событий Ветхого Завета и эскизы витражей для синагоги при госпитале в Иерусалиме. Произведения созданы мастером в 30-60-е годы прошлого века.



За более чем полувековую историю существования литографии разошлись по частным собраниям, и потребовалось определённое время, чтобы сформировать выставку. Каждый оттиск, привезённый в Астрахань, представляет коллекционную ценность и имеет номер.



В создании литографий Марк Шагал не был новатором, но новизна его работ кроется именно в уникальном восприятии Библии. «У него было особое отношение к религии, он считал, что искусство должно быть над религией. Сюжеты Священного Писания художник подаёт с детской наивностью и взрывом цвета», - отметил куратор выставки, искусствовед «Арт-Центра» в Перинных рядах (город Санкт-Петербург) Дарья Костенко.



Выставка начнёт работать на следующей неделе.