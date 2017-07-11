ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый международный форум-фестиваль «Гастрономические дороги Великого шёлкового пути. Путешествие за вкусом», организованный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, завершился в Астраханской области.

В пленарном заседании приняли участие представители восьми субъектов Российской Федерации, в том числе органов исполнительной власти, представители турбизнеса из регионов и стран-участниц программы ЮНВТО «Шёлковый путь» – Армении, Греции, Ирана, Испании, Индонезии, Казахстана, Китая, России и Узбекистана, а также рестораторы, отельеры, шеф-повара, производители продуктов питания, представители российских и иностранных СМИ. В рамках деловой программы форума-фестиваля состоялись выступления ведущих российских и зарубежных экспертов в сфере гастрономического туризма, круглые столы и деловые встречи по вопросам гастрономической составляющей маршрута «Великого Шёлкового Пути».

«Сегодня в России наблюдается бум в области гастрономического туризма, такое ощущение, что российские регионы устроили соревнования. Практически в каждом субъекте проходят такие гастрономические фестивали. Это, в том числе, и «Енисейская уха» в Красноярском крае, и «Сибирский разносол» в Тюменской области, и, конечно, праздники арбуза и ухи в Астрахани», — рассказала директор Департамента туризма Минкультуры России Ольга Ярилова.

Участники и гости фестиваля изучили национальные кухни региона и продукцию местного производства. Прошли мастер-классы по приготовлению блюд местной ловецкой кухни: пашкета (традиционного супа), пирога с косточками, пирожков с рыбой, лепёшек из сазаньей икры, астраханской жарёхи и многих других. Выступили лучшие творческие коллективы региона в рамках культурно-социального проекта «Волжская палитра».