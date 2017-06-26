ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Астраханском драматическом театре состоялась долгожданная премьера исторической драмы в трёх действиях «Князь Владимир» по пьесе «Златая цепь» Станислава Таюшева. Работа над спектаклем продолжалась более полугода.



Режиссёр постановки и автор пьесы — художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Станислав Таюшев (сценический псевдоним Владимиров) хотел рассказать о личности равноапостольного князя Владимира без претензий на историческую доскональность фактов, но с яркой эмоциональной характеристикой внутреннего мира крестителя Руси. Наполненный мистикой спектакль повествует о метаморфозах юного горделивого грешника, прикоснувшегося к божественному и заслужившему прощение.



Пьеса «Златая цепь» была отмечена на профессиональном уровне — она стала лауреатом конкурса исторических пьес, объявленного Министерством культуры РФ в 2016 году, и получила грант на осуществление постановки.



Зрители по достоинству оценили премьеру — аплодисменты в зале долго не смолкали. Это последняя премьера в этом сезоне, но уже по возвращении с летних каникул гости театра смогут насладиться исторической драмой о великом князе Владимире.