В Астраханской области пройдёт фестиваль цветения тюльпанов
18.03.2017, 21:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ежегодно в апреле в период массового цветения тюльпанов на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника в Астраханской области проводится фестиваль "Степной тюльпан Богдо". Полюбоваться на это великолепие ежегодно приезжают тысячи туристов.
В этом году фестиваль пройдёт в пятый раз. Открытие фестиваля состоится 22 апреля у подножия горы Большое Богдо. В течение двух дней участники смогут окунуться в неповторимую атмосферу степного оазиса.
В программе:
национальный праздник казахский "Наурыз";
открытие скульптуры хранителя жизни и долголетия, одного из символов плодородия и благоденствия - Белого старца;
экскурсия по Богдинско-Баскунчакскому заповеднику;
посещение Музея природы Богдинско-Баскунчакского заповедника;
пленэры в живописных местах и творческий вечер - встреча с бардами.
Участники фестиваля могут услышать Поющие скалы, увидеть сверкающие кристаллы солёного озера, таинственные пещеры, встретить животных и птиц, обитающих на заповедной земле, насладиться незабываемым зрелищем - цветением степных тюльпанов.
Завершится фестиваль 23апреля Пасхальным народным гулянием "Красная горка" с играми, песнями, шутками, весельем, угощениями и награждением участников с вручением памятных призов от Богдинско-Баскунчакского заповедника.
Принять участие в необычном событии могут как профессиональные художники, фотографы, поэты, музыканты, экологи, так и любители. Возрастных ограничений нет. Участие в фестивале "Степной тюльпан Богдо" - это уникальная возможность творческого общения в одном из самых удивительных мест Астраханской области - окрестностях горы Большое Богдо и ыозера Баскунчак.
В этом году фестиваль пройдёт в пятый раз. Открытие фестиваля состоится 22 апреля у подножия горы Большое Богдо. В течение двух дней участники смогут окунуться в неповторимую атмосферу степного оазиса.
В программе:
национальный праздник казахский "Наурыз";
открытие скульптуры хранителя жизни и долголетия, одного из символов плодородия и благоденствия - Белого старца;
экскурсия по Богдинско-Баскунчакскому заповеднику;
посещение Музея природы Богдинско-Баскунчакского заповедника;
пленэры в живописных местах и творческий вечер - встреча с бардами.
Участники фестиваля могут услышать Поющие скалы, увидеть сверкающие кристаллы солёного озера, таинственные пещеры, встретить животных и птиц, обитающих на заповедной земле, насладиться незабываемым зрелищем - цветением степных тюльпанов.
Завершится фестиваль 23апреля Пасхальным народным гулянием "Красная горка" с играми, песнями, шутками, весельем, угощениями и награждением участников с вручением памятных призов от Богдинско-Баскунчакского заповедника.
Принять участие в необычном событии могут как профессиональные художники, фотографы, поэты, музыканты, экологи, так и любители. Возрастных ограничений нет. Участие в фестивале "Степной тюльпан Богдо" - это уникальная возможность творческого общения в одном из самых удивительных мест Астраханской области - окрестностях горы Большое Богдо и ыозера Баскунчак.