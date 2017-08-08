ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ежегодная ярмарка мёда проходит в Барнауле на площади имени Андрея Сахарова. Свою продукцию представили более 30 пчеловодов из 29 районов Алтайского края.



На ярмарке можно попробовать и приобрести мёд из всех природно-климатических зон региона: луговой, таёжный, горный и другие. Ярмарка работает ежедневно с 10 до 18 часов до 31 августа.



Кульминацией ярмарки станет краевой праздник «Медовый Спас на Алтае». Мероприятие приурочено к отраслевому празднику - Дню пчеловода Алтайского края. Торжественное открытие состоится 14 августа в 11 часов. В программе: дегустация мёда нового урожая, выставка-продажа продукции алтайских переработчиков, лотерея «Медовый запас», конкурсы.



Фестивали мёда пройдут и в других городах региона - Бийске, Заринске, Рубцовске, сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.