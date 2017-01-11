ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Белорусском государственном университете разработан сайт-фотоархив. Он представляет собой коллекцию более 20 тысяч фотоснимков, отражающих почти столетнюю историю университета. Основой для создания виртуальной экспозиции стал сохранившийся архив фотоматериалов разных периодов о событиях БГУ.

«Самые ранние снимки относятся к началу 20-х годов прошлого века. Фото рассказывают о первых занятиях, конференциях, экзаменах, церемониях посвящения в студенты и вручения дипломов, жизни молодёжи вне учебное время», - рассказали в пресс-службе вуза.

Архив тематически разделён по трём категориям: «Мероприятия», «Объекты» и «Персоналии». В них отражены наиболее значимые события из истории и современности БГУ, визиты политических и общественных деятелей, глав иностранных государств, акции с участием студентов и т.д. Здесь представлены также снимки учебных корпусов, общежитий, скульптур университетского городка. В разделе «Персоналии» размещена фотогалерея ректоров БГУ, а также академиков, членов-корреспондентов, учёных, сотрудников и преподавателей вуза. Кроме того, включена серия исторических снимков преподавателей и студентов БГУ – участников Великой Отечественной войны.