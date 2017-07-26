В Биологическом музее пройдёт выставка "Лилейники"
26.07.2017, 11:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 26–27 июля и 1–2 августа члены клуба «Цветоводы Москвы» представят более 200 сортов лилейников всех групп, разнообразных окрасок, форм и размеров. Все они выращены в Подмосковье.
Опытные коллекционеры ответят на вопросы по агротехнике и проконсультируют всех желающих по подбору сортов и использованию лилейников в дизайне сада. Традиционно посетители смогут принять участие в голосовании и выбрать самый красивый лилейник.
Каждый день на выставке будут проводить бесплатную лотерею с розыгрышем призов. Два раза в день, в 13:00 и 16:00, будут разыгрываться три подарка — три веера лилейников из коллекций цветоводов.
Лилейник цветёт всего лишь несколько часов. Он распускается утром и к вечеру уже вянет. На следующий день эстафету перенимает новый бутон. Таким образом, каждый день на выставочных стендах можно будет увидеть новые цветы. Марафон тропического цветения этих красивых многолетников может продолжаться от полутора до двух месяцев.
Выставка «Лилейники» работает 26 июля и 1 августа — с 11:00 до 18:00, 27 июля — с 12:00 до 21:00, 2 августа — с 10:00 до 18:00.
Опытные коллекционеры ответят на вопросы по агротехнике и проконсультируют всех желающих по подбору сортов и использованию лилейников в дизайне сада. Традиционно посетители смогут принять участие в голосовании и выбрать самый красивый лилейник.
Каждый день на выставке будут проводить бесплатную лотерею с розыгрышем призов. Два раза в день, в 13:00 и 16:00, будут разыгрываться три подарка — три веера лилейников из коллекций цветоводов.
Лилейник цветёт всего лишь несколько часов. Он распускается утром и к вечеру уже вянет. На следующий день эстафету перенимает новый бутон. Таким образом, каждый день на выставочных стендах можно будет увидеть новые цветы. Марафон тропического цветения этих красивых многолетников может продолжаться от полутора до двух месяцев.
Выставка «Лилейники» работает 26 июля и 1 августа — с 11:00 до 18:00, 27 июля — с 12:00 до 21:00, 2 августа — с 10:00 до 18:00.
Источник: https://www.mos.ru