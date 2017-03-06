В Биологическом музее пройдёт выставка "Цветение сакуры"
06.03.2017, 14:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 25 марта в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева откроется выставка «Цветение сакуры». Она адресована всем, кто любит рисовать, фотографировать, кому интересны природа и культура Японии.
На выставке представят работы российских художников, которые ездили на пленэр в Японию, чтобы запечатлеть пышное цветение сакуры. В японской культуре оно символизирует облака. На выставке представлены работы в разных техниках — пастель, карандаш, акварель, фотоколлажи.
30 марта в 17:00 состоится встреча с художниками - авторами выставки. Они расскажут о природе и культуре Страны восходящего солнца, поделятся впечатлениями о поездке.
На выставке представят работы российских художников, которые ездили на пленэр в Японию, чтобы запечатлеть пышное цветение сакуры. В японской культуре оно символизирует облака. На выставке представлены работы в разных техниках — пастель, карандаш, акварель, фотоколлажи.
30 марта в 17:00 состоится встреча с художниками - авторами выставки. Они расскажут о природе и культуре Страны восходящего солнца, поделятся впечатлениями о поездке.