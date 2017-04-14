ОРЕАНДА-НОВОСТИ В здании музея Министерства внутренних дел Болгарии (София) открылась выставка «140 лет с начала освободительной Русско-турецкой войны 1877-1878 годов».

В экспозиции представлены оригинальные артефакты периода освобождения Болгарии от османского ига: оружие, мундиры, награды и предметы личного пользования военнослужащих Российской империи.