В Болгарии открылась выставка к 140-летию с начала освободительной Русско-турецкой войны
14.04.2017, 13:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В здании музея Министерства внутренних дел Болгарии (София) открылась выставка «140 лет с начала освободительной Русско-турецкой войны 1877-1878 годов».
В экспозиции представлены оригинальные артефакты периода освобождения Болгарии от османского ига: оружие, мундиры, награды и предметы личного пользования военнослужащих Российской империи.
В экспозиции представлены оригинальные артефакты периода освобождения Болгарии от османского ига: оружие, мундиры, награды и предметы личного пользования военнослужащих Российской империи.