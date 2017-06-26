ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 28 июня по 2 июля Большой театр приглашает москвичей на балет Дмитрия Шостаковича «Светлый ручей».



Впервые этот балет показали в Ленинградском Малом театре оперы и балета 4 апреля 1935 года. Главные роли исполнили Суламифь и Асаф Мессерер, Софья Головкина, Алексей Ермолаев. На сцене Большого театра его представили 30 ноября того же года. Однако Иосифу Сталину не понравилась постановка, её назвали «балетной фальшью».



Вторую жизнь «Светлому ручью» дал хореограф-постановщик Алексей Ратманский. Он соединил изящное чувство юмора, старинную пантомиму, акробатическую удаль советского балета и физкультпарада. В балет вписался даже велосипед.



Начало в 19:00.