ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Большом театре состоялась премьера фильма «Большой» Валерия Тодоровского



Режиссёр, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский представил в Государственном академическом Большом театре свой новый художественный фильм «Большой». Одним из первых премьеру увидел Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.



«Прекрасный фильм, очень высокое качество съёмки, в проекте задействованы выдающиеся актёры. Ещё раз я подумал о том, как прекрасен Большой театр, и о том, что нужно построить вторую очередь московской Академии хореографии — бывшее училище Большого театра, где проходил съёмочный процесс», — сказал после премьеры Владимир Мединский.



Жанр ленты её создатели определили как фильм-роман. Главные роли в киноленте исполнили Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров, Валентина Теличкина, балерины Маргарита Симонова и Анна Исаева.



По сюжету на юную талантливую танцовщицу Юлю Ольшанскую из маленького шахтёрского городка обращает внимание бывший артист балета Потоцкий. Он прочит девочке будущее великой балерины, достойной главной сцены страны, но прежде ей предстоят долгие часы изнурительных тренировок в балетной школе, где опеку над ней берёт своенравная Галина Белецкая.



«В нашем фильме герои проживают три возраста, это история дружбы, взросления, обретения профессии, наши герои - неоднозначные, - отметил режиссёр фильма Валерий Тодоровский. - Это маленький двухчасовой роман про людей, которые приходят в балет, чтобы, может быть, простоять на сцене 20 минут, за это люди умирают".



Картина выйдет в прокат 11 мая.