В Большом театре выступили мастера органной музыки
22.02.2017, 12:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Органный гала-концерт с международным составом участников состоялся в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ). Его главным героем стал сложнейший духовой инструмент, специально созданный для главного театра России знаменитой германской фирмой Glatter-Goetz. В концерте приняли участие лучшие представители европейских школ: Джанлука Либертуччи (Ватикан, Италия), Жан-Батист Дюпон (Франция), Евгения Кривицкая и Даниэль Зарецкий (Россия).
В союзе с "королем инструментов" выступили Игорь Цинман (скрипка), Александр Болдачев (арфа), Сергей Лысенко (гобой), солистки оперной труппы Большого театра Екатерина Щербаченко (сопрано) и Светлана Шилова (меццо-сопрано), а также Камерный хор Московской консерватории (дирижер Александр Соловьев).
Впервые орган появился в Большом театре в 1883 году. Однако инструмент был расположен неудобно: исполнитель не видел дирижера,был необходим ассистент, дублирующий его жесты. Чтобы исключить эти неудобства, в 1913 году в Большом театре установили другой орган, который был заказан у всемирно известной фирмы "Э.Ф. Валькер". Тот инструмент прослужил более полувека, но пришел в негодность и был заменен электроорганом.
В союзе с "королем инструментов" выступили Игорь Цинман (скрипка), Александр Болдачев (арфа), Сергей Лысенко (гобой), солистки оперной труппы Большого театра Екатерина Щербаченко (сопрано) и Светлана Шилова (меццо-сопрано), а также Камерный хор Московской консерватории (дирижер Александр Соловьев).
Впервые орган появился в Большом театре в 1883 году. Однако инструмент был расположен неудобно: исполнитель не видел дирижера,был необходим ассистент, дублирующий его жесты. Чтобы исключить эти неудобства, в 1913 году в Большом театре установили другой орган, который был заказан у всемирно известной фирмы "Э.Ф. Валькер". Тот инструмент прослужил более полувека, но пришел в негодность и был заменен электроорганом.