В Брянске прошли мероприятия, посвящённые годовщине воссоединения Крыма с Россией
19.03.2017, 15:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Митинг «Мы вместе», посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошёл в Брянске на площади Воинской Славы. В нём приняли участие более 14 тыс. человек.
Для жителей и гостей города была организована праздничная программа с выступлениями ансамблей русской песни «Бабкины внуки» и «Берегиня», ансамбля «Надея», группы «Арт-класс», народной студии эстрадной песни «Созвучие» и других.
«День воссоединения Севастополя и Крыма с Россией имеет огромное историко-культурное значение для всех граждан Российской Федерации, Республики Крым и города Севастополя. Оно на веки войдёт в историю нашего государства», - подчеркнул секретарь Брянского реготделения Партии, заместитель председателя Брянской областной Думы Юрий Гапеенко.
Торжественные мероприятия также прошли во всех районах Брянской области.
Для жителей и гостей города была организована праздничная программа с выступлениями ансамблей русской песни «Бабкины внуки» и «Берегиня», ансамбля «Надея», группы «Арт-класс», народной студии эстрадной песни «Созвучие» и других.
«День воссоединения Севастополя и Крыма с Россией имеет огромное историко-культурное значение для всех граждан Российской Федерации, Республики Крым и города Севастополя. Оно на веки войдёт в историю нашего государства», - подчеркнул секретарь Брянского реготделения Партии, заместитель председателя Брянской областной Думы Юрий Гапеенко.
Торжественные мероприятия также прошли во всех районах Брянской области.