В Череповце пройдёт выставка картин Верещагина из Русского музея
21.08.2017, 12:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Подлинные работы знаменитого русского художника-баталиста Василия Верещагина будут выставлены осенью в Художественном музее Череповца.
Экспозиция картин знаменитого череповчанина станет одним из ключевых событий программы празднования 175-летия со дня рождения художника.
15 картин приедут в Череповец из Государственного Русского музея, и одну работу художника предоставит коллекционер Алексей Егоров. Кроме того, на выставке покажут 36 работ Василия Верещагина (рисунки, этюды и наброски) из собрания Череповецкого музейного объединения.
Выставка подлинников Василия Верещагина – не единственное событие, которым в Череповце отметят 175-летие земляка. Так, в Доме-музее Верещагиных будет открыта детская комната в интерьерах середины 1840 - 1850-х годов. Посетители узнают, как воспитывали детей в талантливом семействе. Напомним, проект «Домашние штудии братьев Верещагиных» реализован на средства гранта программы «Музеи Русского Севера».
Экспозиция картин знаменитого череповчанина станет одним из ключевых событий программы празднования 175-летия со дня рождения художника.
15 картин приедут в Череповец из Государственного Русского музея, и одну работу художника предоставит коллекционер Алексей Егоров. Кроме того, на выставке покажут 36 работ Василия Верещагина (рисунки, этюды и наброски) из собрания Череповецкого музейного объединения.
Выставка подлинников Василия Верещагина – не единственное событие, которым в Череповце отметят 175-летие земляка. Так, в Доме-музее Верещагиных будет открыта детская комната в интерьерах середины 1840 - 1850-х годов. Посетители узнают, как воспитывали детей в талантливом семействе. Напомним, проект «Домашние штудии братьев Верещагиных» реализован на средства гранта программы «Музеи Русского Севера».
Источник: http://vologda-oblast.ru