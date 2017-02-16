В Дагестане дан старт проекту "Театры малых городов"
16.02.2017, 14:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Госдуме обсудили ход реализации в Республике Дагестан партийного проекта «Театры малых городов».
Реализация этого проекта началась в 2017 году. В федеральный бюджет были внесены поправки, которые предусматривают выделение в 2017 г. 670 млн. руб. на поддержку и развитие театральной деятельности в городах с населением до 300 тыс. человек. Предусматривается также, что региональные власти будут софинансировать проект из своих бюджетов. В Республику Дагестан из федерального бюджета на поддержку местных театров поступит 39 млн. 370 тыс. руб.
Средства федерального и республиканского бюджетов смогут использовать 4 театра республики, в том числе на приобретение и монтаж механического оборудования сцены, световое и звуковое оборудование, создание новых постановок.
В состоявшемся обсуждении приняли участие федеральный координатор партийного проекта, заместитель Председателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь, депутат Госдумы от Республики Дагестан, член Комитета по культуре Юрий Левицкий и региональный координатор партийного проекта в Дагестане, заместитель председателя Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Анна Безрукова.
Реализация этого проекта началась в 2017 году. В федеральный бюджет были внесены поправки, которые предусматривают выделение в 2017 г. 670 млн. руб. на поддержку и развитие театральной деятельности в городах с населением до 300 тыс. человек. Предусматривается также, что региональные власти будут софинансировать проект из своих бюджетов. В Республику Дагестан из федерального бюджета на поддержку местных театров поступит 39 млн. 370 тыс. руб.
Средства федерального и республиканского бюджетов смогут использовать 4 театра республики, в том числе на приобретение и монтаж механического оборудования сцены, световое и звуковое оборудование, создание новых постановок.
В состоявшемся обсуждении приняли участие федеральный координатор партийного проекта, заместитель Председателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь, депутат Госдумы от Республики Дагестан, член Комитета по культуре Юрий Левицкий и региональный координатор партийного проекта в Дагестане, заместитель председателя Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Анна Безрукова.