ОРЕАНДА-НОВОСТИ Глава Дагестана ознакомился с ходом строительства исторического парка «Россия – моя история».



«В музее на высоком уровне будет представлена история культуры народов Дагестана, история религий: иудаизма, христианства, ислама. Все нацелены на то, чтобы создать здесь хороший духовный центр. В перспективе будут приведены в порядок гостиница, спортивный зал, находящиеся на данной территории», – заявил по итогам осмотра Рамазан Абдулатипов.



Напомним, что исторический парк возводится в г. Махачкале, на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Имама Шамиля. Предполагается, что экспозиции музея будут заполнены 3D-инсталляциями, панорамными кинотеатрами и проекционными экранами.