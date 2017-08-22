ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Дарвиновском музее 22 августа открывается выставка «Мир моря в искусстве». В экспозицию вошло около 50 бронзовых, фарфоровых, деревянных, фаянсовых и латунных скульптур художников-анималистов последнего столетия.



Для этих авторов стихия воды хоть и не стала темой всей жизни, как, например, для Ивана Айвазовского, но оставила заметный след в творчестве. Море для них — это прежде всего дом сотен тысяч видов животных.



Идея создания выставки связана с самым необычным ее экспонатом — композицией «Старик и море» Вячеслава Почечуева. Мастер деревянной скульптуры использовал для нее настоящие кости кита, чтобы в полной мере выразить драму рыбака.



Кроме того, гости музея увидят работы мэтра анималистики Василия Ватагина — его картины с безупречным изображением морских обитателей впервые представят широкой публике. Дебютирует и фарфоровый «Наутилус» заслуженного скульптора Александра Белашова, многие работы которого давно стали достопримечательностями Москвы.



География образов, представленных на выставке, самая разнообразная — от акватории Средиземного моря до суровых морей Крайнего Севера. А некоторые авторы работ нашли свою музу, не покидая родного города, — в «лице» аквариумных рыбок.



Выставка будет работать до 29 октября.