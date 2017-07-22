ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Дарвиновском музее 22 июля открывается юбилейная выставка «Десять лет второго века». Посетителям покажут настоящие раритеты: зверей и птиц с редким окрасом, трофеи царской охоты, чучела ныне вымерших птиц и шедевры анималистического искусства.



При этом впервые в честь 110-летия Дарвиновский музей покажет экспонаты, попавшие в коллекцию за последние 10 лет. Гости увидят самые интересные новинки музея и расследуют детективные тайны старинных экспонатов, сравнивая последние достижения таксидермии с методами Викторианской эпохи.



К выставке были подготовлены интеллектуальные конкурсы для начинающих коллекционеров и опытных знатоков Дарвиновского музея, творческие конкурсы «Я — меценат» и «Коллекция + концепция = экспозиция», настольная игра-бродилка по музейным предметам. Лучшие конкурсные работы станут экспонатами выставки, а их авторов наградят на торжественном закрытии 26 ноября.



Сейчас музейные хранители придерживаются заложенных больше века назад традиций. На выставке, как и в хранилищах, новые экспонаты органично соседствуют со старинными шедеврами таксидермии. Так, первый экспонат Дарвиновского музея — чучело черного зайца-беляка — посетители обнаружат рядом с кабаргой-альбиносом, бобром-меланистом и другими животными редкого окраса, в 2007–2017 годах пополнившими музейную коллекцию аберрантов.



Впервые посетители заглянут внутрь чучела: соломенный манекен демонстрирует один из старейших методов набивки, использовавшийся еще в начале XIX века. Так было изготовлено, например, выставляемое чучело императорского дятла. Сравнивая двух лошадей уникальной якутской породы, можно проследить, как в течение 70 лет изменились технологии таксидермии. На место соломы, ваты, ядовитого мышьяка пришли безопасные и надежные синтетические материалы.