ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка «Под пологом тропического леса. Питты» 18 апреля начнёт работу в Дарвиновском музее. Она пройдёт в рамках юбилейного проекта «Выставляются впервые». Посетители смогут оценить красоту оперения многоцветных обитателей тропиков, встретить которых в природе удаётся лишь счастливчикам.

Впервые будет представлена полная коллекция этих экзотических птиц, включающая 18 видов.

Питты с ослепительно ярким оперением относятся к отряду воробьинообразных. Они обитают в тропиках Африки, Азии и Австралии, а синие, фиолетовые, зелёные, жёлтые и красные переливы их перьев похожи на россыпь драгоценных камней. Обычно птицы находятся на земле, где в листве ищут насекомых, червей и моллюсков. Пернатые ведут скрытный образ жизни в непроходимых джунглях, держатся на расстоянии от людей, и это затрудняет их изучение. Треть видов питт сейчас на грани исчезновения и занесена в Международную Красную книгу.

Каждый вид питт уникален. Питта-великан по сравнению с собратьями весит почти как сизый голубь — 200 граммов. Крикливая питта — одна из самых шумных птиц Австралии. Она разбивает раковины улиток о камни, чтобы добыть лакомство. Питта-нимфа при перелёте из Китая на остров Борнео ежегодно преодолевает две тысячи километров.

По соседству с многоцветными питтами на выставке расположатся другие тропические птицы: райский зимородок, длиннохвостый пестрый голубь, венценосная куропатка, крошечные нектарницы.