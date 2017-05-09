ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Запуск салюта и фейерверков в честь Дня Победы начнётся 9 мая в 22:00 с 16 площадок в разных частях Москвы.

Артиллерийские орудия разместят в парке Победы, в районах Лианозово, Левобережный, Митино, Покровское-Стрешнево, Кузьминки, Южное Бутово, Обручевский, а также в "Лужниках", на ВДНХ, в Зеленограде, в Троицке, на набережной реки Москвы и в других местах.

Праздничные фейерверки запустят и в 19 парках Москвы. Яркие залпы раскрасят небо над 19 парками: Парком Горького, "Сокольниками", садом "Эрмитаж", "Красной Пресней", садом имени Баумана, Таганским, Измайловским, "Кузьминками", Воронцовским, Лианозовским, Гончаровским, Перовским, "Северным Тушином", Сиреневым садом, "Садовниками", парком 50-летия Октября, Бабушкинским, парком 850-летия Москвы и другими.

Таким образом, салют будет видно практически из любой точки города. Наибольшее количество орудий разместят на Поклонной горе и Воробьёвых горах. А лучшие места традиционно - это смотровые площадки города.

Из-за большого количества зрителей на некоторых станциях метрополитена введут ограничения на вход. В течение всего дня на станции "Парк Победы" вестибюль № 1 будет работать только на выход, а вестибюль № 2 - только на вход.

С 12:00 до окончания праздничных мероприятий будет ограничен вход на станции "Парк Победы", "Кутузовская", "Киевская" Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филёвской линий, "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линий.

После завершения салюта вход пассажиров ограничат на станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Александровский сад", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Боровицкая", "Лубянка", "Кузнецкий Мост", "Китай-город", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Парк культуры" Кольцевой и Сокольнической линий, "Октябрьская" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, "Воробьёвы горы", "Университет", "Спортивная". Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Точки запуска фейерверков в парках Москвы

Центральный округ:

- парковка в районе Большого Москворецкого моста;

- парк "Красная Пресня";

- Таганский парк;

- сад "Эрмитаж";

- сад имени Баумана;

- Парк Горького.

Северо-Восточный округ:

- Лианозовский парк;

- Бабушкинский парк;

- Гончаровский парк;

- территория ВДНХ.

Восточный округ:

- парк "Сокольники";

- Измайловский парк;

- Перовский парк;

- Сиреневый сад.

Южный округ:

- парк "Садовники";

- Братеевский парк.

Западный округ:

- парк 50-летия Октября.

Юго-Западный округ:

- Воронцовский парк.

Северо-Западный округ:

- парк "Северное Тушино".

Точки запуска фейерверков в ТиНАО

- поселение Краснопахорское, улица Октябрьская, территория велотрека рядом с парком Победы;

- городской округ Щербинка, улица Театральная, дом 1а, рядом с Дворцом культуры;

- поселение Сосенское, улица Лазурная, рядом с мемориалом памяти войнам, павшим в Великой Отечественной войне.

Также фейерверки запустят в Дмитровском районе города Москвы в одноимённом парке и в районе Рублёво по адресу: улица Василия Ботылёва, дом 43.