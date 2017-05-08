В День Победы ветеранов на Красной площади будут перевозить 25 электромобилей
08.05.2017, 14:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ветераны — участники парада Победы 9 мая смогут ездить на электромобилях. 25 машин будут работать прямо на Красной площади.
«Мы делаем всё необходимое для максимально комфортного передвижения ветеранов во время праздничных мероприятий. 9 мая их проезд по Красной площади обеспечат 25 современных электромобилей, за рулем которых будут находиться специально подготовленные водители Мосгортранса», — рассказал генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.
Ветераны из всех регионов до 12 мая ездят бесплатно на всем городском транспорте. Для этого им нужно получить специальный проездной по удостоверению ветерана. Это можно сделать у контролёра на турникетах метро, в кассах пригородного сообщения, киосках по продаже билетов и у водителей при посадке в салон наземного транспорта.
С 5 по 10 мая в акции участвуют и аэроэкспрессы, а 9 мая к ней присоединятся 18 таксомоторных компаний столицы. Перед поездкой надо оформить предзаказ, а после показать водителю удостоверение ветерана.
8 и 9 мая наземный транспорт будет работать по воскресному графику, 10 мая — по расписанию субботы. В связи с праздничными мероприятиями на некоторых улицах ограничат движение, а маршруты автобусов и троллейбусов изменятся. Ограничения введут и на нескольких станциях метро.
«Мы делаем всё необходимое для максимально комфортного передвижения ветеранов во время праздничных мероприятий. 9 мая их проезд по Красной площади обеспечат 25 современных электромобилей, за рулем которых будут находиться специально подготовленные водители Мосгортранса», — рассказал генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.
Ветераны из всех регионов до 12 мая ездят бесплатно на всем городском транспорте. Для этого им нужно получить специальный проездной по удостоверению ветерана. Это можно сделать у контролёра на турникетах метро, в кассах пригородного сообщения, киосках по продаже билетов и у водителей при посадке в салон наземного транспорта.
С 5 по 10 мая в акции участвуют и аэроэкспрессы, а 9 мая к ней присоединятся 18 таксомоторных компаний столицы. Перед поездкой надо оформить предзаказ, а после показать водителю удостоверение ветерана.
8 и 9 мая наземный транспорт будет работать по воскресному графику, 10 мая — по расписанию субботы. В связи с праздничными мероприятиями на некоторых улицах ограничат движение, а маршруты автобусов и троллейбусов изменятся. Ограничения введут и на нескольких станциях метро.