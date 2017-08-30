ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Праздничный фейерверк, посвящённый 870-летию Москвы, начнётся в 21:00 9 сентября. Пиротехническое шоу пройдёт в 13 точках, расположенных на городских площадях и набережных, а также в парках Москвы. Для начала фейерверка было выбрано оптимальное время, удобное для горожан. Зрители шоу после его окончания смогут комфортно и без спешки добраться домой.

В 21:00 в небе над Москвой зажгутся пионы, хризантемы, змейки, сердечки, мерцающие фигуры и другие красочные рисунки. Всего над городом прозвучит 13 260 залпов. А в небе над Раушской набережной, парком Победы и Братеевским парком москвичи и гости столицы увидят число 870.

Адресная программа проведения фейерверков:

— ЦАО, Раушская набережная (фронт и с баржи);

— ЦАО, Лужнецкая набережная (с баржи);

— ЮЗАО, район Южное Бутово, пустырь на улице Кадырова;

— ЗАО, парк Победы на Поклонной горе;

— СЗАО, улица Рословка, дом 5 (на территории ландшафтного парка за ФОКом «Аквамарин»);

— САО, район Левобережный, парк Дружбы;

— СВАО, район Лианозово, улица Новгородская, дом 38, на берегу пруда;

— ВАО, район Измайлово, городок имени Баумана;

— ЮВАО, парк «Кузьминки», улица Заречье, дом 3;

— ЮАО, набережная Москвы-реки, Братеевский парк, улица Борисовские Пруды, дом 25;

— ЮАО, район Царицыно, улица Садово-Крестьянская;

— ЗелАО, Озерная аллея, дом 4, строение 2;

— ТиНАО, город Московский, спортгородок.