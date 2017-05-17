В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут "Маскарад"
17.05.2017, 08:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 мая в 19.00 и 27 мая в 16.00 на Большой сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац покажут премьеру - постановку Кирилла Симонова по пьесе Михаила Юрьевича Лермонтова "Маскарад".
Первая работа Кирилла Симонова в качестве художественного руководителя балета Детского музыкального театра имени Наталии Сац - балет по драме Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад» - развивает один из главный принципов репертуарной политики театра, направленной на обращение к литературной и музыкальной классике, создание спектаклей для старшего школьного возраста и молодёжи на сюжеты из классического литературного и музыкального наследия. Эту линию, которая берёт начало от постановок Наталии Сац опер «Чио-Чио-Сан» Джакомо Пуччини и «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта, в сегодняшнем репертуаре театра продолжена операми «Кармен» Жоржа Бизе, «Иоланта» Петра Ильича Чайковского, «Любовь к трём апельсинам» Сергея Прокофьева и постановками «дягилевских» балетов.
«Маскарад» неслучайно появляется в нашей афише именно в 2017-м году - в год столетия легендарного спектакля Всеволода Мейерхольда в Александринском театре и в год столетия Русской Революции. Так наш театр отыгрывает, отмечает двойную символику даты, важнейшей в истории русского театра - и в жизни страны», - говорит художественный руководитель театра Георгий Исаакян.
Над спектаклем работают: Кирилл Симонов (хореограф-постановщик), Роксана Сац (либретто), Алевтина Иоффе (музыкальный руководитель и дирижёр, автор музыкальной редакции), Александр Орлов (сценография), Стефания Граурогкайте (художник по костюмам), Евгений Ганзбург (художник по свету).
Первая работа Кирилла Симонова в качестве художественного руководителя балета Детского музыкального театра имени Наталии Сац - балет по драме Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад» - развивает один из главный принципов репертуарной политики театра, направленной на обращение к литературной и музыкальной классике, создание спектаклей для старшего школьного возраста и молодёжи на сюжеты из классического литературного и музыкального наследия. Эту линию, которая берёт начало от постановок Наталии Сац опер «Чио-Чио-Сан» Джакомо Пуччини и «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта, в сегодняшнем репертуаре театра продолжена операми «Кармен» Жоржа Бизе, «Иоланта» Петра Ильича Чайковского, «Любовь к трём апельсинам» Сергея Прокофьева и постановками «дягилевских» балетов.
«Маскарад» неслучайно появляется в нашей афише именно в 2017-м году - в год столетия легендарного спектакля Всеволода Мейерхольда в Александринском театре и в год столетия Русской Революции. Так наш театр отыгрывает, отмечает двойную символику даты, важнейшей в истории русского театра - и в жизни страны», - говорит художественный руководитель театра Георгий Исаакян.
Над спектаклем работают: Кирилл Симонов (хореограф-постановщик), Роксана Сац (либретто), Алевтина Иоффе (музыкальный руководитель и дирижёр, автор музыкальной редакции), Александр Орлов (сценография), Стефания Граурогкайте (художник по костюмам), Евгений Ганзбург (художник по свету).