ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Немецкий джазовый трубач Тиль Брённер 24 марта даст концерт в Светлановском зале Дома музыки. Ещё студентом Кёльнской высшей школы музыки он дебютировал с сольным альбомом, а чуть позже выпустил диск с джазовыми аранжировками мелодий из старых немецких фильмов.

Музыкант считает, что на трубе он не играет, а поёт. Как и многие современные композиторы, Тиль Брённер предпочитает смешение самых разнообразных стилей: от бибопа и фьюжена до кантри и немецких эстрадных песен в собственной, фирменной обработке. Трубач пять раз получал престижную премию Echo Award и дважды был номинирован на «Грэмми».

Начало в 19:00.