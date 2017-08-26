ОРЕАНДА-НОВОСТИ В выставочном зале «Домик Чехова» на Малой Дмитровке открылась Государственная картинная галерея имени Василия Нестеренко. С этим событием народного художника России поздравил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.



«Благодаря всесторонней поддержке сегодня мы презентуем такое замечательное место в центре Москвы, как Картинную галерею имени Василия Нестеренко. Оно непременно будет связано с русской культурой, с её лучшими образцами, которыми мы все очень гордимся», — отметил он.



Александр Кибовский добавил, что гости галереи смогут общаться с мастером и посещать его мастер-классы. На самой выставке будут представлены как новые и старые работы художника, так и различные тематические подборки.



Василий Нестеренко в пятницу передал в дар городу триптих «Эхо прошедшей войны», картины «Берег спасения», «Вечерняя молитва», «Ивирон» и другие произведения.



Широкую известность художнику принесли исторические полотна и храмовые росписи. Сейчас его работы хранятся во многих российских и зарубежных музейных собраниях.