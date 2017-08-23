В Энгельсе появился сквер имени Шнитке
23.08.2017, 13:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Энгельсе продолжается праздничная неделя, посвящённая юбилею Покровска-Энгельса. Девиз празднования в этом году - «Город. События. Люди. Создаем историю вместе». Каждый из дней праздничной недели посвящён имени известных земляков.
22 августа состоялась торжественная церемония присвоения скверу в центре города имени Альфреда Шнитке.
К участникам церемонии обратился глава района Александр Стрелюхин: «Сегодня один из самых уютных и любимых покровчанами скверов нашего города назван именем прославленного земляка, почётного гражданина города Энгельса, композитора Альфреда Шнитке. С этой инициативой выступили общественники и жители Энгельса. В нашем районе чтут память великого музыканта».
В программе торжества прозвучала музыка А.Г. Шнитке в исполнении обучающихся музыкально-эстетического лицея, ДШИ №1.
22 августа состоялась торжественная церемония присвоения скверу в центре города имени Альфреда Шнитке.
К участникам церемонии обратился глава района Александр Стрелюхин: «Сегодня один из самых уютных и любимых покровчанами скверов нашего города назван именем прославленного земляка, почётного гражданина города Энгельса, композитора Альфреда Шнитке. С этой инициативой выступили общественники и жители Энгельса. В нашем районе чтут память великого музыканта».
В программе торжества прозвучала музыка А.Г. Шнитке в исполнении обучающихся музыкально-эстетического лицея, ДШИ №1.
Источник: http://saratov.gov.ru