В Эрмитаже открылась выставка "Два министерства и революция"
26.06.2017, 12:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 22 июня 2017 года в Форуме Главного штаба начала свою работу точечная выставка «Два министерства и революция».
В 2017 году Государственный Эрмитаж к 100-летию революции подготовил масштабный проект под общим названием «Штурм Зимнего». Особенностью этого проекта является выставка-квест - точечные выставки, которые в течение года открываются в разных местах музея. Все экспозиции выставки-квеста обозначаются специальным логотипом.
С 1830 по 1917 год в Восточном крыле Главного штаба работали Министерство иностранных дел и Министерство финансов Российской империи. Выставка рассказывает о последних днях этих двух министерств, на экспозиции представлены редкие архивные снимки событий 1917–1918 годов.
Хронику на выставке завершает информация о знаменитом кинофильме Сергея Михайловича Эйзенштейна «Октябрь», снятом в 1927 году. Арка Главного штаба была одной из площадок для расположения съёмочной группы, что видно на фотографии, запечатлевшей рабочий момент.
В 2017 году Государственный Эрмитаж к 100-летию революции подготовил масштабный проект под общим названием «Штурм Зимнего». Особенностью этого проекта является выставка-квест - точечные выставки, которые в течение года открываются в разных местах музея. Все экспозиции выставки-квеста обозначаются специальным логотипом.
С 1830 по 1917 год в Восточном крыле Главного штаба работали Министерство иностранных дел и Министерство финансов Российской империи. Выставка рассказывает о последних днях этих двух министерств, на экспозиции представлены редкие архивные снимки событий 1917–1918 годов.
Хронику на выставке завершает информация о знаменитом кинофильме Сергея Михайловича Эйзенштейна «Октябрь», снятом в 1927 году. Арка Главного штаба была одной из площадок для расположения съёмочной группы, что видно на фотографии, запечатлевшей рабочий момент.