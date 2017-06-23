В Эрмитаже проходит выставка, приуроченная к 100-летию революции
23.06.2017, 13:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 июня 2017 года в Форуме Главного штаба начала работу выставка «Два министерства и революция».
С 1830 по 1917 год в Восточном крыле Главного штаба работали Министерство иностранных дел и Министерство финансов Российской империи. Выставка рассказывает о последних днях этих двух министерств, на экспозиции представлены редкие архивные снимки событий 1917–1918 годов.
Произошедшие 100 лет назад революционные потрясения затронули жизнь и работу чиновников Министерства иностранных дел и Министерства финансов. В ходе февральских событий было образовано Временное правительство, Министерство иностранных дел и Министерство финансов перешли к нему в подчинение. За восемь месяцев существования Временного правительства в министерствах сменилось несколько руководителей. В то же время смена режима не сильно отразились на ежедневной работе сотрудников.
«Ведомство на рубеже двух эпох в незабываемые часы неповторимого волнения и напряжённого наблюдения в самом сердце революционной столицы, лицом к лицу с безмолвным и пустым Зимним дворцом, на котором в 5 часов дня 27 февраля под звуки кексгольмского марша был спущен императорский штандарт, было не министерством, а собранием людей, вместе со всей Россией присутствовавших при падении строя, который, казалось бы, был неразрывен с самим именем России», – вспоминал заведующий юридическим отделом МИД Георгий Михайловский.
С 1830 по 1917 год в Восточном крыле Главного штаба работали Министерство иностранных дел и Министерство финансов Российской империи. Выставка рассказывает о последних днях этих двух министерств, на экспозиции представлены редкие архивные снимки событий 1917–1918 годов.
Произошедшие 100 лет назад революционные потрясения затронули жизнь и работу чиновников Министерства иностранных дел и Министерства финансов. В ходе февральских событий было образовано Временное правительство, Министерство иностранных дел и Министерство финансов перешли к нему в подчинение. За восемь месяцев существования Временного правительства в министерствах сменилось несколько руководителей. В то же время смена режима не сильно отразились на ежедневной работе сотрудников.
«Ведомство на рубеже двух эпох в незабываемые часы неповторимого волнения и напряжённого наблюдения в самом сердце революционной столицы, лицом к лицу с безмолвным и пустым Зимним дворцом, на котором в 5 часов дня 27 февраля под звуки кексгольмского марша был спущен императорский штандарт, было не министерством, а собранием людей, вместе со всей Россией присутствовавших при падении строя, который, казалось бы, был неразрывен с самим именем России», – вспоминал заведующий юридическим отделом МИД Георгий Михайловский.