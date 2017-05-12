В Еврейском музее и центре толерантности покажут спектакль "Любовь +"
12.05.2017, 15:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15 мая форум-театр приглашает на интеграционный спектакль «Любовь+». Это новый проект Федерального научно-методического центра в области психологии и педагогики толерантности.
Он посвящён профилактике социально обусловленных заболеваний среди молодёжи и рассказывает о первой любви. У героев мало опыта в серьёзных отношениях, зато много эмоций и мыслей: страшно, интересно, в животе летают бабочки. На многие вопросы им непросто найти ответы, да и о последствиях своих действий персонажи не всегда задумываются. И это приводит к печальным результатам, когда семья не принимает, а общество отворачивается.
Зрители становятся участниками действия наравне с актёрами. Они поговорят о том, кто и за что отвечает, как быть, если ты сам или друзья оказались в подобных обстоятельствах.
Прозвучит и экспертное мнение специалиста, который расскажет о социально обусловленных заболеваниях, развеет мифы, страхи и домыслы, ответит на вопросы.
Он посвящён профилактике социально обусловленных заболеваний среди молодёжи и рассказывает о первой любви. У героев мало опыта в серьёзных отношениях, зато много эмоций и мыслей: страшно, интересно, в животе летают бабочки. На многие вопросы им непросто найти ответы, да и о последствиях своих действий персонажи не всегда задумываются. И это приводит к печальным результатам, когда семья не принимает, а общество отворачивается.
Зрители становятся участниками действия наравне с актёрами. Они поговорят о том, кто и за что отвечает, как быть, если ты сам или друзья оказались в подобных обстоятельствах.
Прозвучит и экспертное мнение специалиста, который расскажет о социально обусловленных заболеваниях, развеет мифы, страхи и домыслы, ответит на вопросы.