ОРЕАНДА-НОВОСТИ 28 декабря 2016 года в Большом выставочном зале Феодосийского музея древностей открывается выставка «Новые страницы десанта». Выставка посвящена 75-летию Керченско-Феодосийской десантной операции во время Великой Отечественной войны и рассказывает о периоде Феодосийского десанта с 29 декабря 1941 года по 02 января 1942 года.



Керченско-Феодосийская десантная операция осталась в мировой истории по количеству участвовавших в ней сил и средств первой и одной из самых крупных десантных операций в период Великой Отечественной войны. Феодосийский же десант стал главным направлением Керченско-Феодосийской десантной операции. В высадке десанта в Феодосию участвовало несколько десятков кораблей и судов Черноморского флота, четыре дивизии 44-й армии и часть сил ВВС Закавказского фронта. Керченско-десантная операция свою основную задачу по освобождению Керченского полуострова выполнила, а дальнейшие четырёхмесячные бои на Крымском фронте позволили задержать вторжение немецких войск на Кавказ через Керченский пролив и ослабить действий противника в районе осаждённого Севастополя.



За героический подвиг Феодосийского десанта и подвиги партизан и подпольщиков Феодосии в годы Великой Отечественной войны город в 1982 году был награждён орденом Отечественной войны I степени, а 6 апреля 2015 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина городу было присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Орден Отечественной войны I степени и Оригинал грамоты Президента Российской федерации представлены на новой выставке Феодосийского музея древностей.



Выставка будет работать до февраля 2017 года.