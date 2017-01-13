В "Филармонии-2" открываются новые залы и репетиционные помещения
13.01.2017, 17:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В «Филармонии-2» после комплексного капремонта открываются три новых зала - театрально-концертный, виртуальный концертный и игровой, а также семь репетиционных помещений общей площадью более тысячи квадратных метров.
Торжественное открытие второй очереди «Филармонии-2» пройдет 16 января 2017 года. Ему будет посвящен концерт пианиста Дениса Мацуева и Академического симфонического оркестра Московской филармонии (дирижер Димитрис Ботинес). В вечере также примут участие лауреаты телевизионного конкурса «Синяя птица». В программе - Концерт №2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.
Как отметили в Московской филармонии, репетиционный комплекс по своей площади и техническим возможностям не имеет аналогов в России и предусматривает одновременные репетиции около 400 человек: нескольких музыкальных и танцевальных коллективов. Например, в большом репетиционном зале может разместиться полноценный симфонический оркестр и хор.
Три новых зала смогут принять несколько сотен зрителей. Так, театрально-концертный зал рассчитан на 210 мест. Благодаря совершенной акустике он приспособлен для музыкальных и театральных постановок, а размер сцены позволяет выступать здесь даже небольшим оркестрам. В виртуальном концертном зале смогут разместиться 166 зрителей. Он оборудован современной звуковой, световой и цифровой аппаратурой, позволяющей вести высококачественные трансляции концертов. Кроме того, здесь планируется проводить показы музыкальных шедевров мирового и российского кинематографа, а также образовательные программы для школьников.
Отдельного упоминания заслуживает игровой зал, созданный специально для самых маленьких зрителей - от 1 года до 4 лет. На этой площадке, рассчитанной на 50 маленьких зрителей с родителями, предусматривается проведение музыкальных и театральных программ.
Торжественное открытие второй очереди «Филармонии-2» пройдет 16 января 2017 года. Ему будет посвящен концерт пианиста Дениса Мацуева и Академического симфонического оркестра Московской филармонии (дирижер Димитрис Ботинес). В вечере также примут участие лауреаты телевизионного конкурса «Синяя птица». В программе - Концерт №2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.
Как отметили в Московской филармонии, репетиционный комплекс по своей площади и техническим возможностям не имеет аналогов в России и предусматривает одновременные репетиции около 400 человек: нескольких музыкальных и танцевальных коллективов. Например, в большом репетиционном зале может разместиться полноценный симфонический оркестр и хор.
Три новых зала смогут принять несколько сотен зрителей. Так, театрально-концертный зал рассчитан на 210 мест. Благодаря совершенной акустике он приспособлен для музыкальных и театральных постановок, а размер сцены позволяет выступать здесь даже небольшим оркестрам. В виртуальном концертном зале смогут разместиться 166 зрителей. Он оборудован современной звуковой, световой и цифровой аппаратурой, позволяющей вести высококачественные трансляции концертов. Кроме того, здесь планируется проводить показы музыкальных шедевров мирового и российского кинематографа, а также образовательные программы для школьников.
Отдельного упоминания заслуживает игровой зал, созданный специально для самых маленьких зрителей - от 1 года до 4 лет. На этой площадке, рассчитанной на 50 маленьких зрителей с родителями, предусматривается проведение музыкальных и театральных программ.