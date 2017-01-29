ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина начала работу выставка работ Франциска Гойи и Сальвадора Дали «Капричос». Гравюры художников рассказывают о политических и социальных реалиях прошлого. Представленные работы Гойи из музейной коллекции, а Дали – из частной. Выставка продлится до 12 марта.

Капричос – целый жанр западноевропейского искусства XVI–XVII веков, серия причуд и фантазий, объединенных общей темой. Гойя фантазировал на остро социальные темы, высмеивал существующие в политике и обществе пороки – инквизицию, церковь, дворянство - так, что потом у него начались серьезные проблемы. А ещё обратился к своей больной и одновременно счастливой страсти – графине Каэтане Альбе, своей Махе, и рассказал о женском притворстве и ветрености.

Спустя 180 лет Сальвадор Дали создает свои «Капричос», основанные на серии работ соотечественника. Где-то он меняет выражения лиц героев, где-то вводит своих персонажей или добавляет характерные для себя объекты – потекшие часы, например. Некоторые офорты сюрреалист оставляет нетронутыми, изменяя лишь текст, сопровождающий иллюстрацию.

- Выставка направлена на то, чтобы приблизить к нашему пониманию то, что сделал Гойя. Дали – это тоже своеобразный комментарий к работам Гойи, - говорит куратор выставки Борис Фридман.