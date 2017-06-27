В Гомеле пройдёт выставка искусства аборигенов пустыни Западной Австралии
27.06.2017, 13:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Выставка "Скотоперегонный маршрут Кэннинга: искусство аборигенов пустыни Западной Австралии" откроется в Гомеле во дворце Румянцевых и Паскевичей 29 июня.
Экспозиция, в которую вошли несколько десятков работ, представлена аккредитованным в Беларуси по совместительству посольством Австралии. Она рассказывает о влиянии самого протяжённого в мире маршрута перегона скота на жизнь австралийских аборигенов.
Этот перегон проходил в первой половине XX века по пустыне Западной Австралии - от Кимберли на севере до золотых приисков Голдфилдс на юге, по землям, которыми аборигены владели на протяжении многих тысяч лет. Многие из коренных жителей "зеленого континента" были задействованы в этой промышленности как пастухи или рабочие. Для них история скотоперегонного маршрута стала историей встречи с белыми людьми, историей конфликта и выживания, исхода и возвращения.
Представленная выставка является рассказом от лица коренного населения об этой странице истории Австралии, изложенным не буквами, а красками на холсте или бумаге. Художники-аборигены работают как в общепринятых техниках, так и в новых метафорических стилях. Это яркие, красочные, наполненные энергией работы, выполненные художниками разного уровня владения техникой рисования и опыта.
Обширная коллекция произведений была приобретена у ее создателей Национальным музеем Австралии в 2008 году. Проект, как считают организаторы выставки, поможет жителям Беларуси лучше понять далекий и во многом непознанный континент.
Экспозиция, в которую вошли несколько десятков работ, представлена аккредитованным в Беларуси по совместительству посольством Австралии. Она рассказывает о влиянии самого протяжённого в мире маршрута перегона скота на жизнь австралийских аборигенов.
Этот перегон проходил в первой половине XX века по пустыне Западной Австралии - от Кимберли на севере до золотых приисков Голдфилдс на юге, по землям, которыми аборигены владели на протяжении многих тысяч лет. Многие из коренных жителей "зеленого континента" были задействованы в этой промышленности как пастухи или рабочие. Для них история скотоперегонного маршрута стала историей встречи с белыми людьми, историей конфликта и выживания, исхода и возвращения.
Представленная выставка является рассказом от лица коренного населения об этой странице истории Австралии, изложенным не буквами, а красками на холсте или бумаге. Художники-аборигены работают как в общепринятых техниках, так и в новых метафорических стилях. Это яркие, красочные, наполненные энергией работы, выполненные художниками разного уровня владения техникой рисования и опыта.
Обширная коллекция произведений была приобретена у ее создателей Национальным музеем Австралии в 2008 году. Проект, как считают организаторы выставки, поможет жителям Беларуси лучше понять далекий и во многом непознанный континент.