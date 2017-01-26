В Госархиве города Севастополя оцифровали дела
26.01.2017, 11:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Корпорация ЭЛАР оцифровала почти две тысячи дел из Государственного архива города Севастополя. Цифровые копии будут предоставляться пользователям в читальном зале учреждения, применяться при исполнении запросов граждан и организаций.
Отсканированы на планетарных сканерах и проиндексированы дела из фондов Р-576 «Севастопольская городская и государственная администрация 1992?2014» и Р-79, содержащие правоустанавливающие и организационно-распорядительные документы, то есть документы, которые являются особо ценными и наиболее востребованными. В результате сканирования сформирован электронный массив, содержащий графические образы страниц документов-первоисточников, сгруппированных в папки соответственно хранению дел в архиве. Индексирование проведено по номерам фонда, описи, дела, и созданная база данных загружена в автоматизированную информационную систему (АИС Архив).
Отсканированы на планетарных сканерах и проиндексированы дела из фондов Р-576 «Севастопольская городская и государственная администрация 1992?2014» и Р-79, содержащие правоустанавливающие и организационно-распорядительные документы, то есть документы, которые являются особо ценными и наиболее востребованными. В результате сканирования сформирован электронный массив, содержащий графические образы страниц документов-первоисточников, сгруппированных в папки соответственно хранению дел в архиве. Индексирование проведено по номерам фонда, описи, дела, и созданная база данных загружена в автоматизированную информационную систему (АИС Архив).