В Госдуме намерены запретить контактные зоопарки
12.04.2017, 21:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутаты Государственной Думы намерены ввести запрет на деятельность контактных зоопарков и передвижных дельфинариев при подготовке ко второму чтению резонансного законопроекта об ответственном обращении с животными. Об этом сообщил зампред думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.
Ранее в комитете при участии известных деятелей культуры и звёзд цирка состоялось совещание, на котором обсуждались положения законопроекта об обращении с цирковыми животными и обитателями зоопарков.
Как заявил Панов, скорее всего, будут запрещены контактные зоопарки, потому что животные там находятся под постоянным стрессом.
"Контактные зоопарки провоцируют насилие и негуманное обращение с животными, предоставляя коммерческую услугу посетителю зоопарка, гарантирующую физический контакт с животным. При этом владельцы контактных зоопарков не дают животным возможности избежать этого контакта", - отметил он.
"Минимальные пространства, в которых находятся звери, отсутствие моциона, бетонный или линолеумный пол, духота, яркий искусственный свет, сильный шум от потока посетителей в течение всего дня работы заведения заставляют животных пребывать в постоянном стрессе", - заявил Панов, добавив, что такие условия содержания нередко приводят к преждевременной гибели животных.
Ранее в комитете при участии известных деятелей культуры и звёзд цирка состоялось совещание, на котором обсуждались положения законопроекта об обращении с цирковыми животными и обитателями зоопарков.
Как заявил Панов, скорее всего, будут запрещены контактные зоопарки, потому что животные там находятся под постоянным стрессом.
"Контактные зоопарки провоцируют насилие и негуманное обращение с животными, предоставляя коммерческую услугу посетителю зоопарка, гарантирующую физический контакт с животным. При этом владельцы контактных зоопарков не дают животным возможности избежать этого контакта", - отметил он.
"Минимальные пространства, в которых находятся звери, отсутствие моциона, бетонный или линолеумный пол, духота, яркий искусственный свет, сильный шум от потока посетителей в течение всего дня работы заведения заставляют животных пребывать в постоянном стрессе", - заявил Панов, добавив, что такие условия содержания нередко приводят к преждевременной гибели животных.