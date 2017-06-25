В Госдуме прошла выставка фоторабот Юлия Харитона
На выставке были представлены 60 портретов, пейзажей и жанровых работ, уникальные фото из Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ и Музея-квартиры Ю.Б. Харитона в Сарове. Каждая из фотографий позволяла с новой стороны показать внутренний мир одного из самых интересных и закрытых ученых в истории отечественной науки.
В торжественном открытии выставки приняли участие руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Государственной Думы от Нижегородской области Денис Москвин, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности , инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, первый заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН Василий Незнамов, заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ член-корреспондент РАН Александр Чернышев, глава г. Сарова Александр Тихонов.