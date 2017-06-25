ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21-23 июня в Государственной Думе Российской Федерации прошла выставка фоторабот выдающегося физика ХХ века, одного из руководителей советского атомного проекта Юлия Харитона «В объективе Ю.Б.». Выставка была организована Российским федеральным ядерным центром – ВНИИ экспериментальной физики (предприятие Госкорпорации «Росатом», г. Саров) по инициативе Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы, который оказал поддержку в проведении экспозиции.

На выставке были представлены 60 портретов, пейзажей и жанровых работ, уникальные фото из Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ и Музея-квартиры Ю.Б. Харитона в Сарове. Каждая из фотографий позволяла с новой стороны показать внутренний мир одного из самых интересных и закрытых ученых в истории отечественной науки.

В торжественном открытии выставки приняли участие руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Государственной Думы от Нижегородской области Денис Москвин, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности , инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, первый заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН Василий Незнамов, заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ член-корреспондент РАН Александр Чернышев, глава г. Сарова Александр Тихонов.