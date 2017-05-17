В Госдуме состоялось открытие выставки "Индустриальное наследие Донбасса"
17.05.2017, 17:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 мая 2017 года в 12:00 в переходе между зданиями Государственной Думы состоялась церемония открытия фотовыставки "Индустриальное наследие Донбасса". Открыл выставку её организатор - первый заместитель председателя Комитета по культуре Иосиф Кобзон. Инициатором проведения данного проекта стал благотворительный фонд "Пальма Мерцалова" в лице его исполнительного директора Константина Воробьева.
Открытие выставки своим присутствием почтили лидеры фракций Государственной Думы, депутаты Комитета по культуре во главе с председателем Станиславом Говорухиным, депутаты других комитетов, а также специальные гости мероприятия: члены организации "Землячество Донбасса", представители промышленных предприятий Донбасса.
В результате непрекращающихся боевых действий на Востоке Украины для многих промышленных предприятий Донбасса сложилась крайне сложная экономическая ситуация, что уже привело к закрытию некоторых из них. Многие предприятия имеют более чем вековую историю и являются важной составляющей культурного индустриального наследия не только Донбасса, России, но и мировой цивилизации. С целью решения данной проблемы объединенной группой специалистов из ведущих Вузов региона была разработан проект музеефикации вышеуказанных шахт, других производственных объектов, создания постиндустриального ландшафтно-рекреационного заповедника.
Открытие выставки своим присутствием почтили лидеры фракций Государственной Думы, депутаты Комитета по культуре во главе с председателем Станиславом Говорухиным, депутаты других комитетов, а также специальные гости мероприятия: члены организации "Землячество Донбасса", представители промышленных предприятий Донбасса.
В результате непрекращающихся боевых действий на Востоке Украины для многих промышленных предприятий Донбасса сложилась крайне сложная экономическая ситуация, что уже привело к закрытию некоторых из них. Многие предприятия имеют более чем вековую историю и являются важной составляющей культурного индустриального наследия не только Донбасса, России, но и мировой цивилизации. С целью решения данной проблемы объединенной группой специалистов из ведущих Вузов региона была разработан проект музеефикации вышеуказанных шахт, других производственных объектов, создания постиндустриального ландшафтно-рекреационного заповедника.