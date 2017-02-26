В Хакасской республиканской филармонии прозвучит отрывок из героического эпоса "Айдолай"
26.02.2017, 11:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Хакасская республиканская филармония имени В.Г. Чаптыкова не перестаёт радовать своих зрителей уникальными премьерами. На этот раз подарок публике подготовил народный артист Хакасии, заслуженный деятель искусств Хакасии Вячеслав Кученов (сценический псевдоним Кучен Ай Чарых Сайын). Артист под аккомпанемент чатхана исполнит отрывок из хакасского героического эпоса "Айдолай". Своё выступление музыкант посвящает светлой памяти сказителя Петра Васильевича Курбижекова (1910 - 1966).
Героический эпос – алыптых нымах – среди различных жанров хакасского фольклора выделяется особо. Это героико-эпическая песня, включающая в себя сотни сказаний, отражающая многовековую историю древних хакасов, картину их жизни, борьбы и поэтического творчества. Буквальный перевод "алыптых нымах" означает "сказание о богатыре".
К сожалению, мастерство исполнения эпосов утеряно ещё в 70-х годах прошлого века с уходом из жизни одного из последних великих хайджи Семёна Прокопьевича Кадышева (1875-1977).
- Моя мечта возродить древнее искусство исполнения героических эпосов. Эта мысль появилась у меня ещё в 1995 году, я тогда очень увлёкся этим видом фольклора, читал книги, архивы газет, изучал различные исполнительские техники. Это невероятно сложно исполнять эпос. Я очень серьёзно готовился к исполнению "Айдолай" в течение последних трёх лет и работал над этим произведением очень много, - рассказал Кучен Ай Чарых Сайын.
Классическая форма исполнения эпоса – горловое пение (хай) в сочетании с декламацией под аккомпанемент чатхана или хомыса. Алыптых нымахи различны по объёму: часто от 1,5-2 тыс. до 10-12 тыс., иногда до 30 тыс. и более стихотворных строк. Хайджи мог исполнять одно сказание в течение трёх-пяти ночей.
Эпос "Айдолай" может длиться 12 часов без перерыва, и исполнитель знает его полностью, но для показа зрителям он выбрал только отрывок в полторы тысячи строк продолжительностью 128 минут. За основу артист взял исполнение эпоса Петром Курбижековым. Кучен Ай Чарых Сайын считает, что именно этот хайджи обладал высшим мастерством исполнения героических эпосов.
Пётр Курбижеков знал и исполнял 107 эпических повествований, а ещё множество кип-чоохов, легенд, тахпахов. Хайджи мастерски играл на чатхане и покорял слушателей мягким, красивым, спокойным стилем горлового пения (нымзахиптiг хай). Пётр Васильевич исполнял "Айдолай" на кызыльском диалекте хакасского языка, который бытовал в момент создания этого произведения.
- Эпос "Айдолай" интересен тем, что в нём есть древний пласт структурного сюжета, внутренний стержень. Я думаю, что корни этого произведения тянутся к бронзовому периоду или ещё раньше, - поделился своим предположением Кучен Ай Чарых Сайын.
Музыкант исполнит первую часть сказания (23 минуты) в соответствии с оригиналом аудиозаписи Петра Курбижекова, сохранённой с 1961 года. Хайджи слышал его от Павла Балахчина, который исполнял "Айдолай" в 1932 году на хомысе и, который, в свою очередь, перенял это произведение от деда Петра Курбижекова – Соролаха Курбижекова в 1905 году. Вторая часть отрывка "Айдолай" подготовлена на основе текстов из книги под редакцией В.Г. Тачеевой.
Исполнитель выражает огромную благодарность всем помогавшим ему в подготовке премьеры героического эпоса "Айдолай", в особенности племяннице Петра Курбижекова Альбине Курбижековой за расшифровку записей её дяди и исследователю хакасского фольклора, кандидату филологических наук Валентине Майнагашевой. Благодаря её научным трудам были восстановлены утерянные связующие фрагменты и элементы "Айдолай". В исполнении сохранены многие слова кызыльского диалекта хакасского языка.
Премьера отрывка эпического сказания "Айдолай" состоится 26 февраля в 16:00 в большом зале Хакасской республиканской филармонии. На хакасском языке, продолжительность – 128 минут.
Героический эпос – алыптых нымах – среди различных жанров хакасского фольклора выделяется особо. Это героико-эпическая песня, включающая в себя сотни сказаний, отражающая многовековую историю древних хакасов, картину их жизни, борьбы и поэтического творчества. Буквальный перевод "алыптых нымах" означает "сказание о богатыре".
К сожалению, мастерство исполнения эпосов утеряно ещё в 70-х годах прошлого века с уходом из жизни одного из последних великих хайджи Семёна Прокопьевича Кадышева (1875-1977).
- Моя мечта возродить древнее искусство исполнения героических эпосов. Эта мысль появилась у меня ещё в 1995 году, я тогда очень увлёкся этим видом фольклора, читал книги, архивы газет, изучал различные исполнительские техники. Это невероятно сложно исполнять эпос. Я очень серьёзно готовился к исполнению "Айдолай" в течение последних трёх лет и работал над этим произведением очень много, - рассказал Кучен Ай Чарых Сайын.
Классическая форма исполнения эпоса – горловое пение (хай) в сочетании с декламацией под аккомпанемент чатхана или хомыса. Алыптых нымахи различны по объёму: часто от 1,5-2 тыс. до 10-12 тыс., иногда до 30 тыс. и более стихотворных строк. Хайджи мог исполнять одно сказание в течение трёх-пяти ночей.
Эпос "Айдолай" может длиться 12 часов без перерыва, и исполнитель знает его полностью, но для показа зрителям он выбрал только отрывок в полторы тысячи строк продолжительностью 128 минут. За основу артист взял исполнение эпоса Петром Курбижековым. Кучен Ай Чарых Сайын считает, что именно этот хайджи обладал высшим мастерством исполнения героических эпосов.
Пётр Курбижеков знал и исполнял 107 эпических повествований, а ещё множество кип-чоохов, легенд, тахпахов. Хайджи мастерски играл на чатхане и покорял слушателей мягким, красивым, спокойным стилем горлового пения (нымзахиптiг хай). Пётр Васильевич исполнял "Айдолай" на кызыльском диалекте хакасского языка, который бытовал в момент создания этого произведения.
- Эпос "Айдолай" интересен тем, что в нём есть древний пласт структурного сюжета, внутренний стержень. Я думаю, что корни этого произведения тянутся к бронзовому периоду или ещё раньше, - поделился своим предположением Кучен Ай Чарых Сайын.
Музыкант исполнит первую часть сказания (23 минуты) в соответствии с оригиналом аудиозаписи Петра Курбижекова, сохранённой с 1961 года. Хайджи слышал его от Павла Балахчина, который исполнял "Айдолай" в 1932 году на хомысе и, который, в свою очередь, перенял это произведение от деда Петра Курбижекова – Соролаха Курбижекова в 1905 году. Вторая часть отрывка "Айдолай" подготовлена на основе текстов из книги под редакцией В.Г. Тачеевой.
Исполнитель выражает огромную благодарность всем помогавшим ему в подготовке премьеры героического эпоса "Айдолай", в особенности племяннице Петра Курбижекова Альбине Курбижековой за расшифровку записей её дяди и исследователю хакасского фольклора, кандидату филологических наук Валентине Майнагашевой. Благодаря её научным трудам были восстановлены утерянные связующие фрагменты и элементы "Айдолай". В исполнении сохранены многие слова кызыльского диалекта хакасского языка.
Премьера отрывка эпического сказания "Айдолай" состоится 26 февраля в 16:00 в большом зале Хакасской республиканской филармонии. На хакасском языке, продолжительность – 128 минут.