ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 июля откроется музей «Москва-Сити», где можно будет увидеть, как рос город и как менялся облик столицы. Он расположится на 56-м этаже делового комплекса «Империя», откуда через панорамные окна открывается вид на город — от исторического центра до МКАД. Об этом рассказали в управляющей компании ПАО «СИТИ». Историю высотных зданий покажут художественные инсталляции, материалы для создания которых предоставил Музей Москвы столичного Департамента культуры.

О любимых уголках столицы в аудиоинсталляции «Голос города» расскажут Василий Уткин, Геннадий Хазанов, Леонид Парфенов, Денис Евстигнеев, Ингеборга Дапкунайте, Алена Долецкая, Виктория Толстоганова и другие известные жители Москвы. Проекты для музея предоставили художники Юрий Гордон и Олег Бородин.

Увидеть, как выглядела бы Москва с горизонтальными небоскрёбами Эля Лисицкого, гигантским Дворцом Советов Бориса Иофана и другими неосуществленными проектами ХХ века, можно будет с помощью мультимедийного объекта «Параллельная реальность», созданного совместно с объединением «Музей Москвы». Специальная мобильная конструкция будет перемещаться по рельсам вдоль панорамного окна. И в зависимости от того, в какой точке она остановится, на экране появятся те здания, строительство которых было запланировано в этих районах столицы.

О создателях делового центра «Москва-Сити», инженерных решениях, необычных фактах и о том, что ждет небоскребы в будущем, расскажет центральный блок экспозиции. Там можно посмотреть на «Москва-Сити» глазами создателей и жителей. Здесь будет идти кино о том, что повлияло на создание небоскребов, какие архитектурные проекты удалось реализовать, а какие — нет. Кроме того, установят тач-панель, которая расскажет о каждой башне: об архитектурных решениях, вариациях проектов, планировках и чертежах. В центре пространства расположится повлиявшая на эволюцию архитектуры и высотное строительство скульптура — художественная интерпретация знаменитого архитектона «Гота» Казимира Малевича.

Также в музее будет пространство для временных выставок. Первой здесь представят фотопанораму Москвы 1876 года, снятую с самой высокой точки столицы того времени — храма Христа Спасителя.

В музее будут проводить авторские экскурсии, разработанные совместно со специалистами Городского экскурсионного бюро Музея Москвы и лиги экскурсоводов «Москва-Сити». Во время экскурсии посетителям расскажут, как исторически развивалась Москва и как менялись в городе высотные ориентиры. Во время специальных экскурсий можно будет увидеть панораму ночной столицы.