В Историческом музее открылась выставка о мужской моде
15.03.2017, 11:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министр культуры России Владимир Мединский открыл в Государственном историческом музее в Москве выставку "Красавец-мужчина. Русский модник середины XVIII - начала XX века", посвящённую истории мужской моды и феномену мужского щегольства в России.
Историк моды Александр Васильев, предоставивший большую часть текстильных экспонатов выставки, отметил, что "собирать костюмы вещь тяжёлая - по сохранению, реставрации и консервации". По словам Васильева, из-за революции 1917 года и войн в России сохранилось чрезвычайно мало исторических костюмов. Поэтому большую часть предметов для своей коллекции историк приобретает за рубежом.
Выставка раскрывает три наиболее ярких периода в истории мужской моды императорской России. Экспозиция начинается с XVIII века, когда в придворной среде появились модники европейского образца. Далее идут наряды первой трети XIX века, отражающие стиль британских денди. Третий период относится к первым двум десятилетиям XX века и проходит с одной стороны под знаком– массовой культуры, а с другой – утонченной эстетики декаданса. Среди экспонатов – примеры мужского платья и нижнего белья, украшения и модные аксессуары, средства по уходу за внешностью, картины, гравюры, фотографии, карикатуры, журналы и книги. Всего - более 600 предметов из фондов Государственного исторического музея, Государственного музея А.С. Пушкина, Государственной исторической библиотеки, Российской государственной библиотеки, а также Фонда Александра Васильева (Вильнюс). Многие из предметов, представленных на выставке, будут продемонстрированы публике впервые. Выставка продлится до 28 июля 2017 года.
Среди экспонатов – примеры мужского платья и нижнего белья, украшения и модные аксессуары, средства по уходу за внешностью, картины, гравюры, фотографии, карикатуры, журналы и книги. Всего - более 600 предметов из фондов Государственного исторического музея, Государственного музея А.С. Пушкина, Государственной исторической библиотеки, Российской государственной библиотеки, а также Фонда Александра Васильева (Вильнюс). Многие из предметов, представленных на выставке, будут продемонстрированы публике впервые.
Выставка продлится до 28 июля 2017 года.
Историк моды Александр Васильев, предоставивший большую часть текстильных экспонатов выставки, отметил, что "собирать костюмы вещь тяжёлая - по сохранению, реставрации и консервации". По словам Васильева, из-за революции 1917 года и войн в России сохранилось чрезвычайно мало исторических костюмов. Поэтому большую часть предметов для своей коллекции историк приобретает за рубежом.
Выставка раскрывает три наиболее ярких периода в истории мужской моды императорской России. Экспозиция начинается с XVIII века, когда в придворной среде появились модники европейского образца. Далее идут наряды первой трети XIX века, отражающие стиль британских денди. Третий период относится к первым двум десятилетиям XX века и проходит с одной стороны под знаком– массовой культуры, а с другой – утонченной эстетики декаданса. Среди экспонатов – примеры мужского платья и нижнего белья, украшения и модные аксессуары, средства по уходу за внешностью, картины, гравюры, фотографии, карикатуры, журналы и книги. Всего - более 600 предметов из фондов Государственного исторического музея, Государственного музея А.С. Пушкина, Государственной исторической библиотеки, Российской государственной библиотеки, а также Фонда Александра Васильева (Вильнюс). Многие из предметов, представленных на выставке, будут продемонстрированы публике впервые. Выставка продлится до 28 июля 2017 года.
Среди экспонатов – примеры мужского платья и нижнего белья, украшения и модные аксессуары, средства по уходу за внешностью, картины, гравюры, фотографии, карикатуры, журналы и книги. Всего - более 600 предметов из фондов Государственного исторического музея, Государственного музея А.С. Пушкина, Государственной исторической библиотеки, Российской государственной библиотеки, а также Фонда Александра Васильева (Вильнюс). Многие из предметов, представленных на выставке, будут продемонстрированы публике впервые.
Выставка продлится до 28 июля 2017 года.