ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министр культуры России Владимир Мединский открыл в Государственном историческом музее в Москве выставку "Красавец-мужчина. Русский модник середины XVIII - начала XX века", посвящённую истории мужской моды и феномену мужского щегольства в России.

Историк моды Александр Васильев, предоставивший большую часть текстильных экспонатов выставки, отметил, что "собирать костюмы вещь тяжёлая - по сохранению, реставрации и консервации". По словам Васильева, из-за революции 1917 года и войн в России сохранилось чрезвычайно мало исторических костюмов. Поэтому большую часть предметов для своей коллекции историк приобретает за рубежом.

Выставка раскрывает три наиболее ярких периода в истории мужской моды императорской России. Экспозиция начинается с XVIII века, когда в придворной среде появились модники европейского образца. Далее идут наряды первой трети XIX века, отражающие стиль британских денди. Третий период относится к первым двум десятилетиям XX века и проходит с одной стороны под знаком– массовой культуры, а с другой – утонченной эстетики декаданса. Среди экспонатов – примеры мужского платья и нижнего белья, украшения и модные аксессуары, средства по уходу за внешностью, картины, гравюры, фотографии, карикатуры, журналы и книги. Всего - более 600 предметов из фондов Государственного исторического музея, Государственного музея А.С. Пушкина, Государственной исторической библиотеки, Российской государственной библиотеки, а также Фонда Александра Васильева (Вильнюс). Многие из предметов, представленных на выставке, будут продемонстрированы публике впервые. Выставка продлится до 28 июля 2017 года.

Среди экспонатов – примеры мужского платья и нижнего белья, украшения и модные аксессуары, средства по уходу за внешностью, картины, гравюры, фотографии, карикатуры, журналы и книги. Всего - более 600 предметов из фондов Государственного исторического музея, Государственного музея А.С. Пушкина, Государственной исторической библиотеки, Российской государственной библиотеки, а также Фонда Александра Васильева (Вильнюс). Многие из предметов, представленных на выставке, будут продемонстрированы публике впервые.

Выставка продлится до 28 июля 2017 года.